Шатры за миллион поставят в фан-зоне ЦПКиО

МАУК ЦК «Урал» объявил конкурс на аренду шатров, которые будут установлены в фан-зоне, расположенной в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Соответствующий документ уже опубликован на сайте госзакупок.

В настоящее время в Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к ЧМ. Так, в воскресенье, 1 апреля, на «Екатеринбург Арене» прошел первый тестовый матч перед ЧМ-2018. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1. На мероприятии присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев , который выложил в «Инстаграмм» фото с матча.

Что касается подготовки фан-зоны в парке им. Маяковского, то исполнителю контракта нужно будет предоставить в аренду каркасно-тентовые конструкции с сопутствующим оборудованием и руководством по эксплуатации. Срок аренды составит всего 45 дней — в период с 1 июня до 15 июля.

Отметим, что стоимость шатров оценивается в 1 196 667 рублей.