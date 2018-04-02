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Шатры за миллион поставят в фан-зоне ЦПКиО
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Шатры за миллион поставят в фан-зоне ЦПКиО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
МАУК ЦК «Урал» объявил конкурс на аренду шатров, которые будут установлены в фан-зоне, расположенной в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Соответствующий документ уже опубликован на сайте госзакупок.
В настоящее время в Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к ЧМ. Так, в воскресенье, 1 апреля, на «Екатеринбург Арене» прошел первый тестовый матч перед ЧМ-2018. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1. На мероприятии присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который выложил в «Инстаграмм» фото с матча.
Что касается подготовки фан-зоны в парке им. Маяковского, то исполнителю контракта нужно будет предоставить в аренду каркасно-тентовые конструкции с сопутствующим оборудованием и руководством по эксплуатации. Срок аренды составит всего 45 дней — в период с 1 июня до 15 июля.
Отметим, что стоимость шатров оценивается в 1 196 667 рублей.
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