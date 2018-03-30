Селихов в третий раз в сезоне признан болельщиками «Спартака» лучшим игроком месяца

23-летний вратарь Александр Селихов стал лучшим игроком марта по версии болельщиков «Спартака» . Селихов в третий раз в этом сезоне удостаивается этой награды.

«Это очень приятно. Здесь заслуга всей команды, всего коллектива. Если бы не они, я бы не получил этот приз. Эта награда займет важное место.

Для меня важна каждая игра. Стараюсь делать все, что от меня требуется. Выкладываюсь в каждой игре, чтобы помогать команде.

Чемпионат в самом разгаре, становится все интереснее. Мы уже подкрадываемся, набрали хороший ход, игра идет, все бьются друг за друга. Будем бороться до конца. Главное — верить в себя. И чтобы в нас верили болельщики», — прокомментировал победу Селихов.