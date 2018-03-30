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Клопп: «Ливерпуль» продолжает вести переговоры о новом контракте с Эмре Джаном
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Клопп: «Ливерпуль» продолжает вести переговоры о новом контракте с Эмре Джаном 

Р-Спорт 1 час назад
«Ливерпуль» продолжает вести переговоры о подписании нового контракта с полузащитником сборной Германии по футболу Эмре Джаном, заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
Действующий контракт Джана с «Ливерпулем» истекает 30 июня 2018 года.
"Мы говорили об это раньше, пока еще ничего не решено, вопрос открыт. Мы ведем с ним переговоры, они продвигаются хорошо, но Джан еще не подписал с нами новый контракт. Вот и все, — цитирует слова Клоппа сайт «красных». — С этим проблем нет".
В феврале СМИ сообщали, что 24-летним полузащитником интересуется итальянский «Ювентус».
Эмре Джан в июле 2014 года перешел из леверкузенского «Байера» в «Ливерпуль», за который он сыграл 166 матчей и забил 14 мячей.
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