Газзаев примет участие в выборе юного футболиста для Программы «Футбол для дружбы» 2018

"Футбол для дружбы". Фото media.footballforfriendship.com Напомним, что «СЭ» как информационный партнер Программы ведет сбор заявок вплоть до 6 апреля 2018 года. К участию приглашаются мальчики и девочки 2005-2006 годов рождения. Заявки — видеоролики с демонстрацией футбольного мастерства — принимаются на электронную почту friendship@sport-express.ru до 6 апреля включительно. Все подробности — здесь.

После завершения первой стадии отбора Валерий Газзаев примет участие в изучении видеозаявок. Выдающийся российский тренер выберет шорт-лист из 9 кандидатов — по числу ценностей Программы «Футбол для дружбы» (дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. — Прим. «СЭ»). С 9 по 15 апреля состоится открытое народное голосование на сайте sport-express.ru — из девяти номинантов будет выбран игрок, который (или которая) представит Россию на Форуме «Футбол для дружбы» 2018. Юный футболист или футболистка вместе с представителями еще 210 стран и регионов приедет в Москву, примет участие в футбольном турнире, познакомится со звездами мирового футбола и посетит матч открытия ЧМ-2018.

Июль 2017 года. Победители чемпионата по футболу для дружбы. Фото media.footballforfriendship.com — Я очень рад принять участие в таком масштабном проекте, который не только способствует развитию детско-юношеского футбола по всему миру, но и обращает внимание на правильные ценности, важные не только в спорте, но и просто в обычной жизни, — отметил Газзаев. — Это особенно важно в преддверии большого праздника — чемпионата мира-2018 в России. В качестве члена жюри буду уделять внимание футбольному мастерству игрока, его или ее индивидуальным качествам и таланту, который становится виден уже в детском возрасте. Однако, я убежден, что представитель России должен не только хорошо играть в футбол, но и быть примером для подражания для своих сверстников, соблюдать принципы честной игры и соответствовать ценностям проекта.

— Валерий Георгиевич, в этом году (а «Футбол для дружбы» существует с 2013 года) у Программы появилось очередное новшество. Теперь выбирается и юный судья среди детей. В этом году такой судья будет только один — мальчик или девочка. А в следующем планируется увеличить количество юных судей, чтобы детские соревнования судили тоже дети. Как вы относитесь к такому нововведению?

— Профессия футбольного судьи не менее важна, чем тренер или футболист. Судья должен быть ответственным и непоколебимым в принятии решений, в то же оставаясь незаметным — не мешать честной спортивной борьбе, не сбивать темп игры, но моментально пресекать некорректное поведение. Рефери обязан соответствовать главным человеческим ценностям, ведь от него зависит многое. А игроки и тренеры должны относиться к судьям с большим уважением. Уверен, что это будет интересный опыт и для игроков «Футбола для дружбы», и для самих юных судей. Как знать, возможно, кто-то из маленьких арбитров много лет спустя будет обслуживать матчи чемпионатов мира и Лиги чемпионов!

Июль 2017 года. В турнире участвовали и мальчики, и девочки. Фото media.footballforfriendship.com — Считаете ли вы, что воспитание не только юных футболистов, но и юных тренеров в рамках Программы «Футбол для дружбы» станет новым этапом, в том числе для продвижения такой ценности как справедливость?

— Все верно. Тренер должен быть строг, но справедлив в своем отношении к игрокам. Именно этим принципом, этой ценностью руководствовался и я на протяжении всей своей тренерской карьеры. ( Дмитрий СИМОНОВ

Кубок «Девяти ценностей» в руках у детей. Фото media.footballforfriendship.com