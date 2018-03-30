Газзаев примет участие в выборе юного футболиста для Программы «Футбол для дружбы» 2018 

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, а сейчас депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев станет звездным членом жюри Программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» 2018.
"Футбол для дружбы". Фото media.footballforfriendship.com Напомним, что «СЭ» как информационный партнер Программы ведет сбор заявок вплоть до 6 апреля 2018 года. К участию приглашаются мальчики и девочки 2005-2006 годов рождения. Заявки — видеоролики с демонстрацией футбольного мастерства — принимаются на электронную почту friendship@sport-express.ru до 6 апреля включительно. Все подробности — здесь.
После завершения первой стадии отбора Валерий Газзаев примет участие в изучении видеозаявок. Выдающийся российский тренер выберет шорт-лист из 9 кандидатов — по числу ценностей Программы «Футбол для дружбы» (дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. — Прим. «СЭ»). С 9 по 15 апреля состоится открытое народное голосование на сайте sport-express.ru — из девяти номинантов будет выбран игрок, который (или которая) представит Россию на Форуме «Футбол для дружбы» 2018. Юный футболист или футболистка вместе с представителями еще 210 стран и регионов приедет в Москву, примет участие в футбольном турнире, познакомится со звездами мирового футбола и посетит матч открытия ЧМ-2018.
Июль 2017 года. Победители чемпионата по футболу для дружбы. Фото media.footballforfriendship.com — Я очень рад принять участие в таком масштабном проекте, который не только способствует развитию детско-юношеского футбола по всему миру, но и обращает внимание на правильные ценности, важные не только в спорте, но и просто в обычной жизни, — отметил Газзаев. — Это особенно важно в преддверии большого праздника — чемпионата мира-2018 в России. В качестве члена жюри буду уделять внимание футбольному мастерству игрока, его или ее индивидуальным качествам и таланту, который становится виден уже в детском возрасте. Однако, я убежден, что представитель России должен не только хорошо играть в футбол, но и быть примером для подражания для своих сверстников, соблюдать принципы честной игры и соответствовать ценностям проекта.
— Валерий Георгиевич, в этом году (а «Футбол для дружбы» существует с 2013 года) у Программы появилось очередное новшество. Теперь выбирается и юный судья среди детей. В этом году такой судья будет только один — мальчик или девочка. А в следующем планируется увеличить количество юных судей, чтобы детские соревнования судили тоже дети. Как вы относитесь к такому нововведению?
— Профессия футбольного судьи не менее важна, чем тренер или футболист. Судья должен быть ответственным и непоколебимым в принятии решений, в то же оставаясь незаметным — не мешать честной спортивной борьбе, не сбивать темп игры, но моментально пресекать некорректное поведение. Рефери обязан соответствовать главным человеческим ценностям, ведь от него зависит многое. А игроки и тренеры должны относиться к судьям с большим уважением. Уверен, что это будет интересный опыт и для игроков «Футбола для дружбы», и для самих юных судей. Как знать, возможно, кто-то из маленьких арбитров много лет спустя будет обслуживать матчи чемпионатов мира и Лиги чемпионов!
Июль 2017 года. В турнире участвовали и мальчики, и девочки. Фото media.footballforfriendship.com — Считаете ли вы, что воспитание не только юных футболистов, но и юных тренеров в рамках Программы «Футбол для дружбы» станет новым этапом, в том числе для продвижения такой ценности как справедливость?
— Все верно. Тренер должен быть строг, но справедлив в своем отношении к игрокам. Именно этим принципом, этой ценностью руководствовался и я на протяжении всей своей тренерской карьеры. (Дмитрий СИМОНОВ)
Кубок «Девяти ценностей» в руках у детей. Фото media.footballforfriendship.com