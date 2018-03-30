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Алан Дзагоев собрал «Команду мечты»
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Алан Дзагоев собрал «Команду мечты» 

SPORT24.ru 1 час назад
Клубное телевидение ПФК ЦСКА запускает новую рубрику «Команда мечты», в рамках которой игроки будут собирать свой идеальный состав. Героем первого выпуска стал полузащитник Алан Дзагоев.
«В воротах у меня будет Буффон, так как он долгое время играет и держит высокий уровень. Левый защитник — Марсело. Роберто Карлос давно закончил, и считаю, что Марсело сейчас — лучший на этой позиции. Центральные защитники — Серхио Рамос и Компани. Очень высокий уровень — сам прочувствовал. Справа в защите у меня будет играть Уокер. Он не просто так играет у Гваридиолы. В опорной зоне — Модрич и Кроос. Помимо индивидуального мастерства, они хорошо дополняют друг друга. Под нападающими будет играть Неймар. Слева играет Роналду, справа — Месси. Ну и в нападении — Кейн. Он забивной игрок. Тренер команды? Алан Дзагоев», — цитирует Дзагоева клубное телевидение.
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