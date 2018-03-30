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Зобнин, Зе Луиш, Боккетти и Таски могут помочь «Спартаку» в матче с «Тосно»
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Зобнин, Зе Луиш, Боккетти и Таски могут помочь «Спартаку» в матче с «Тосно» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, полузащитник Роман Зобнин и форвард Зе Луиш готовы принять участие в предстоящей встрече. Завтра, 31 марта, красно-белым предстоит провести матч 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно».
«Что касается того, готов ли играть Зобнин, то да, с ним всё в порядке. Он может играть. Каково состояние Тимофеев, Зе Луиша, Боккетти и Таски? Все кроме Тимофеева на 100 процентов готовы играть. Артём еще не готов», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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