Аллегри отреагировал на слухи о возможном уходе Дибалы

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на трансферные слухи вокруг форварда своей команды Пауло Дибалы

СМИ утверждают, что 24-летний аргентинец уже договорился о своём переходе в «Атлетико». Также сообщалось, что нападающий «бьянконери» был замечен в одном из мадридских ресторанов вместе с наставником «матрасников» Диего Симеоне.

"Надеюсь, Симеоне хотя бы угостил его ужином. На сегодняшний день, для Дибалы важно хорошо закончить сезон. Это очень важно и для него, и для клуба. А в конце сезона он должен поехать на Чемпионат Мира" — цитирует Аллегри AS.