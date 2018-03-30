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Аллегри отреагировал на слухи о возможном уходе Дибалы
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Аллегри отреагировал на слухи о возможном уходе Дибалы 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на трансферные слухи вокруг форварда своей команды Пауло Дибалы.
СМИ утверждают, что 24-летний аргентинец уже договорился о своём переходе в «Атлетико». Также сообщалось, что нападающий «бьянконери» был замечен в одном из мадридских ресторанов вместе с наставником «матрасников» Диего Симеоне.
"Надеюсь, Симеоне хотя бы угостил его ужином. На сегодняшний день, для Дибалы важно хорошо закончить сезон. Это очень важно и для него, и для клуба. А в конце сезона он должен поехать на Чемпионат Мира" — цитирует Аллегри AS.
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