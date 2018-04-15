Буффон: готов снова повторить свои слова о судье матча с «Реалом»

ТАСС , 15 апреля. Голкипер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Джанлуиджи Буффон заявил, что не жалеет о своих словах в адрес судьи после матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" и повторил бы их снова. Слова вратаря приводит портал Football Italia.

В среду «Ювентус» в гостях обыграл «Реал» со счетом 3:1, но не смог выйти в следующую стадию турнира, так как проиграл первую встречу — 0:3. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил мяч с пенальти, который был назначен в компенсированное ко второму тайму время. После этого Буффон был удален с поля за споры с арбитром встречи Майклом Оливером . Эта красная карточка стала для него первой, полученной в матчах Лиги чемпионов, в которой он провел 117 игр.

После матча голкипер назвал судью животным, у которого мусорный бак вместо сердца. «Мне не о чем сожалеть, потому что я обычный человек, который вкладывает всю страсть, чувства и злость в то, что он делает. Вы можете сказать, что мои слова, правильные или неправильные, иногда могут показаться чрезмерными, но в этом я, Джиджи Буффон. В тот вечер я давал интервью менее чем через полтора часа после окончания матча, поэтому в тот момент я выражал свои мысли и чувства, в некотором отношении они были грубыми, но это были чувства человека, не скрывающегося за маской лицемерия», — сказал 40-летний вратарь.

Буффон подчеркнул, что может те слова в адрес арбитра повторить и сейчас.

"Вы не можете просить человека, который как я, живет спортом, быть уравновешенным, пусть я и выразил свои чувства в преувеличенной форме, тем не менее мои мысли были логичными, я бы сказал эти слова снова. Может быть, я сказал бы это другим языком, более цивилизованным, но содержанием бы осталось таким же, я продолжаю стоять на своем. Да, я был несдержанным, но я сказал то, что думал, судья не должен был ставить этот пенальти, более опытный арбитр не стал бы свистеть в этот момент и становиться главным героем матча. Он бы дал игре продолжиться, посмотрел бы по сторонам и дал бы двум командам сразиться в дополнительное время, он бы позволил все решить на поле", — отметил голкипер.

При этом итальянский футболист не держит зла на арбитра встречи. «Я уверен, что у Оливера будет в будущем грандиозная карьера, но он слишком молод, чтобы обслуживать такой матч. Красота, неуловимая природа футбола, к сожалению, привела к тому, что этот молодой человек оказался в ситуации, которая была слишком сложной, слишком большой, чтобы он смог с ней справиться. Я не держу зла на Оливера, я даже не сержусь на него, все закончилось там, но в тот момент я чувствовал себя обманутым, я был обманут не результатом игры, у меня украли ту ночь, которая никогда не сможет повториться», — пояснил Буффон.

"Мы могли написать незабываемую страницу в футбольной истории «Ювентуса»

"Наша победа в сочетании с победой «Ромы», которая обыграла «Барселону» со счетом 3:0 в ответном матче после поражения со счетом 1:4 в первой встрече, становилась просто невероятной. Мы могли написать незабываемую страницу в футбольной истории «Ювентуса» и всей Италии. В первую очередь, я — итальянец, я по-настоящему переживаю за успех итальянского футбола, я смотрел, как «Рома» отыгрывается, я так страстно болел за них. А потом я видел, как «Ювентус» в Мадриде ведет со счетом 3:0, меня захлестнули эмоции, это было бесценное чувство", — сказал Буффон.

Вратарь отметил, что проигрывал и в более важных матчах, но игра с «Реалом» была самой захватывающей.

"Самая удивительная игра, в которой я принимал участие в составе «Ювентуса», я думаю, то же касается и моих партнеров, и наших фанатов. Даже после просмотра этого момента с разных ракурсов продолжаются споры о том, справедлив ли пенальти. Это была не та ситуация, где вы с уверенностью говорите, что это пенальти, я не хочу сказать, что его не было, я хочу сказать, что это был спорный эпизод. В такой игре, за 20 секунд до конца, для опытного рефери недостаточно было такого спорного эпизода, чтобы перевернуть игру, на мой взгляд, опытный судья принял бы другое решение", — считает голкипер.

По словам Буффона, он должен был в спорном эпизоде вступиться за своих партнеров. «Оставьте мне хотя бы право защищать в раздраженной и страстной манере своих товарищей по команде, защищать те пять тысяч наших болельщиков, приехавших в Мадрид, чтобы поддержать нас. Я должен был вступиться за своих партнеров и за наших болельщиков, пусть и в такой несдержанной манере, потому что я так чувствовал. Я должен был поступить так, даже если это повредило моей репутации», — сказал в заключение Джанлуиджи Буффон.

Ранее голкипер заявлял, что завершит карьеру в конце сезона, если не выиграет Лигу чемпионов.