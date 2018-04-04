Буффон не считает, что Роналду находится в своей лучшей форме

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал домашнее поражение от мадридского "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Роналду в своей лучшей форме? Нет, думаю, это был обычный Роналду. Его и Месси можно сравнивать с Марадоной и Пеле за то, что они делают из сезона в сезон.

"Ювентус" совершил несколько ошибок, но так бывает, когда встречаешься с лучшими", — приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Ранее Буффон пожаловался на бессонницу перед матчем с «Реалом».