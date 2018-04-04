Ещё
Буффон не считает, что Роналду находится в своей лучшей форме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Буффон не считает, что Роналду находится в своей лучшей форме 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал домашнее поражение от мадридского "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Роналду в своей лучшей форме? Нет, думаю, это был обычный Роналду. Его и Месси можно сравнивать с Марадоной и Пеле за то, что они делают из сезона в сезон.
"Ювентус" совершил несколько ошибок, но так бывает, когда встречаешься с лучшими", — приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.
Ранее Буффон пожаловался на бессонницу перед матчем с «Реалом».
Газета.Ru: последние новости
Арбелоа: Роналду может покинуть Землю и играть с марсианами, тут он уже закончил Сколько зарабатывают звёзды КХЛ Кошелева: операция прошла отлично, начинается восстановление
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан экс-директор РФБ Домани1
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Горько: когда будет свадьба Шараповой9
Роналду забил «ножницами» в ворота «Ювентуса»
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение