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Буффон заявил, что не отказывается от своих слов в адрес арбитра матча «Реал» — «Ювентус»
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Буффон заявил, что не отказывается от своих слов в адрес арбитра матча «Реал» — «Ювентус» 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Суть Событий
Голкипер и капитан туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что не отказывается от своих слов в адрес арбитра Майкла Оливера, сказанных после удаления в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом»
«Человека, который живёт спортом так же, как я, нельзя попросить быть уравновешенным. Пусть я и выражал свои чувства в экспрессивной манере, они были логичны. Я бы сказал те же слова снова. Возможно, другими словами, более цивилизованно. Но содержание осталось бы тем же», — приводит слова Буффона Football Italia.
Он подчеркнул что арбитр не должен был ставить пенальти в ворота «Ювентуса».
«Я уверен, что у Оливера будет успешная карьера в будущем, но он слишком молод, чтобы судить подобный матч. Он оказался в ситуации, которая была слишком сложной, слишком запутанной и слишком большой для него. Я не держу зла на Оливера и не сержусь на него, но в тот момент чувствовал себя обманутым. Не из-за результата, а из-за вечера. Это был вечер, который никто не мог повторить», — добавил легендарный голкипер.
Ранее сообщалось, что Оливер и его семья получают угрозы
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Комментарии  Ещё 247 источников 
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