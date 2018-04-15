Ещё
После скандала в матче «Реал» — «Ювентус» семье судьи начали поступать угрозы
Далее:
Читайте также:
Ещё

После скандала в матче «Реал» — «Ювентус» семье судьи начали поступать угрозы 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Британский футбольный судья Майкл Оливер и его супруга начали получать угрозы после того, как англичанин поставил спорный пенальти и удалил вратаря итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в матче с мадридским «Реалом» в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщают СМИ.
Так как судья не зарегистрирован в соцсетях, болельщики оставляют угрозы, в том числе смертельные, на странице жены Оливера Люси в Twitter. После игры номер Люси появился в соцсетях, и на телефон также стали приходить оскорбительные сообщения. Сейчас номер не работает, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
Полиция начала расследование в связи с этими сообщениями. Также полицейские изучают сведения о том, что болельщики стучали в дверь дома Оливеров и кричали оскорбления.
Угрозы начали появляться после скандала в матче «Реал» — «Ювентус». Итальянская команда проиграла первый матч на своем поле со счетом 0:3, однако в ответном матче на поле противника сенсационного вела с таким же счетом. Матч должен был перейти в дополнительное время, однако на последней минуте судья поставил в ворота туринцев пенальти, который многие считают неоднозначным.
После этого Буффон и его партнеры по команде бросились спорить с арбитром, и Оливер удалил вратаря — капитана команды, который, скорее всего, проводит последний сезон в карьере.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Вице-президент WADA призвала провести независимый аудит в связи с «российском допинговым кризисом» Во Франции началась акция протеста против политики Макрона Овчинников об удалении Буффона: судья поступил по правилам, но по-человечески можно было ограничиться предупреждением
Комментарии  Ещё 225 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удалившему Буффона судье угрожают расправой2
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию63
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым16
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение