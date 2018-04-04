Роналду поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за овацию после своего гола 

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» принимал мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей двумя точными ударами и голевой передачей отметился нападающий Криштиану Роналду. При этом второй мяч на 64-й минуте португалец забил красивым ударом через себя. После этого мяча болельщики «Ювентуса» устроили овацию форварду команды соперника. Роналду в ответ на это поблагодарил туринских болельщиков, сделав пару жестов в адрес трибун.
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