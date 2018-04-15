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Удалившему Буффона судье пригрозили расправой
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Удалившему Буффона судье пригрозили расправой 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Английский судья Майкл Оливер получает угрозы от болельщиков из-за решений в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом». Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, арбитр не зарегистрирован в социальных сетях, поэтому фанаты оставляют сообщения с угрозами, в том числе смертельными, на странице жены Оливера в Twitter. После матча номер телефона Люси разместили в социальных сетях, что также спровоцировало поток угроз в адрес семьи.
Полиция начала расследование по данным фактам. Полицейские также изучают сообщения о том, что недовольные болельщики стучали в дверь дома судьи и выкрикивали оскорбления.
11 апреля «Ювентус» обыграл «Реал» со счетом 3:1, однако не сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов, так как первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанской команды. На 95-й минуте Оливер назначил пенальти в ворота «Ювентуса» и удалил вратаря итальянской команды Джанлуиджи Буффона.
Оливер работает арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) с 2012 года. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов он отсудил пять матчей.
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