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«Ювентус» после разгрома от «Реала» ждут массовые увольнения
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«Ювентус» после разгрома от «Реала» ждут массовые увольнения 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Владельцы туринского «Ювентуса» после разгромного поражения чемпионов Италии в матче Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (0:3) готовы всерьез перетряхнуть состав и начнут, скорее всего, с должности главного тренера. Массимилиано Аллегри уже сейчас прочат отставку.
Перестройку состава «Старой синьоры» ее руководители начнут нынешним летом и вместе с Аллегри, по сведениям итальянской прессы, команду покинет целый ряд ведущих футболистов. Похоже, что четыре сезона под руководством нынешнего главного тренера ему в зачет не идут.
Некоторые эксперты при этом утверждают, что 50-летний Аллегри уже объявил команде о своем уходе нынешним летом. Приоритетным вариантом для «Юве», в случае отставки Аллегри, является Карло Анчелотти. 58-летний Анчелотти уже работал в «Ювентусе» с 1999 по 2001 год, кроме того, возглавлял «Милан», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Баварию».
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