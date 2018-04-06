«Ювентус» после разгрома от «Реала» ждут массовые увольнения

Владельцы туринского «Ювентуса» после разгромного поражения чемпионов Италии в матче Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (0:3) готовы всерьез перетряхнуть состав и начнут, скорее всего, с должности главного тренера. Массимилиано Аллегри уже сейчас прочат отставку.

Перестройку состава «Старой синьоры» ее руководители начнут нынешним летом и вместе с Аллегри, по сведениям итальянской прессы, команду покинет целый ряд ведущих футболистов. Похоже, что четыре сезона под руководством нынешнего главного тренера ему в зачет не идут.