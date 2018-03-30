Ещё
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдет в Приокском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдет в Приокском районе 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» состоится в в Центральной районной библиотеке им. Т. Г. Шевченко в Приокском районе 1 апреля, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгород.
В финал пройдут 8 участников — старшеклассники, прошедшие районные отборочные туры. Традиционно награды для победителей — книги. Финалист Чемпионата будет награжден Кубком.
По данным организаторов, победитель Чемпионата в Нижнем Новгороде примет участие в региональном полуфинале в городе Тула. Финал Чемпионата состоится в июле в Москве. Победители этапов Чемпионата получат в подарок книги. Сумма главного приза этого года — 300 тыс. рублей.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Автозаводском районе пройдет весенний кубок стадиона «Северный» В ДС «Заречье» стартуют соревнования по чир спорту «Кубок Горького» В Нижнем Новгороде автобусный маршрут №210 подключился к системе АСОП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ17
Мутко раскрыл тайну своего имени28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Губерниев: «Малиновского — в сборную!»1
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение