Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников пройдет в Приокском районе

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18» состоится в в Центральной районной библиотеке им. Т. Г. Шевченко в Приокском районе 1 апреля, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгород.

В финал пройдут 8 участников — старшеклассники, прошедшие районные отборочные туры. Традиционно награды для победителей — книги. Финалист Чемпионата будет награжден Кубком.

По данным организаторов, победитель Чемпионата в Нижнем Новгороде примет участие в региональном полуфинале в городе Тула. Финал Чемпионата состоится в июле в Москве. Победители этапов Чемпионата получат в подарок книги. Сумма главного приза этого года — 300 тыс. рублей.