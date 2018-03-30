В Тольятти проходит олимпиада по пожарной безопасности

Будущие спасатели свои навыки проверяют в Тольятти на олимпиаде профессионального мастерства по пожарной безопасности. За поездку на всероссийский этап борются несколько команд со всего региона. На соревнованиях побывал наш корреспондент Дмитрий Лобанов

В этом виде спорта основные снаряды: рукава и брандспойт. Работа команды должна быть отлажена до предела. Ведь в реальной ситуации наградой для молодых пожарных станет спасение человеческой жизни.

Среди участников олимпиады профессионального мастерства — Богдан Махалин. Студент местного колледжа уверен, что лучше благородной работы спасателя для проверки мужества не придумать.

"Мне не хотелось сидячей работы. Хотелось чего-то необычного. Я решил поступить на пожарного. Сдал экзамены. Поступил в Тольяттинский социально-экономический колледж. Сейчас там учусь. Это мужественная профессия, благодарная. Мы спасаем многие жизни. Мы спасаем людей”, — делится Богдан.

Один из этапов — полоса препятствий в подвале и имитирующая задымленную квартиру. Сюда молодые пожарные заходят в полной экипировке, весит которая 20 килограммов.

Ориентироваться в этих узких коридорах помогает свет нашей камеры. В «боевых» условиях приходится идти в темноте, буквально на ощупь. На выполнение задания дается до 10 минут. По словам участников, рекорд «трассы» — 1,5 минуты.

Три команды из Тольятти, Сызрани и Хворостянского района. Все участники — студенты колледжей.

Лучшая команда отправится в Санкт-Петербург на всероссийскую олимпиаду. Предыдущие два года честь Самарской губернии защищали пожарные из города Тольятти.