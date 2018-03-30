Самарский проект занял второе место на всероссийском конкурсе стартапов

В конкурсе Chivas Challenge принимали участие предприниматели, чьи бизнес-идеи способны изменить жизнь людей к лучшему. Победителем был признан проект HotelChat.

С декабря прошлого года из всех полученных заявок жюри выбрало 5 наиболее интересных проектов. Каждую неделю команды выполняли специальное бизнес-задание: защищали презентации, которые видели впервые в жизни, справлялись с кризисными ситуациями, разрабатывали стратегии партнерства. Финал состоялся 29 марта в кампусе Сколково.

Павел Слесарев, основатель проекта DreamStudy: «Для нас это бесценный опыт участия в международных проектах. Мы получили много новых партнеров, в том числе начали переговоры с рядом китайских университетов. Это будет просто бомба в онлайн-образовании».