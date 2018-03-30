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«Первый канал» снял с эфира КВН 1 апреля после кемеровской трагедии
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«Первый канал» снял с эфира КВН 1 апреля после кемеровской трагедии 

Rambler News Service 1 час назад
«Первый канал» снял с эфира выпуск КВН 1 апреля, следует из программы на сайте телеканала. Представитель телеканала подтвердил, что в программу внесены изменения.
Изначально 1 апреля на «Первом канале» планировался выпуск Высшей лиги КВН в 22:30, указано в старой версии программы. В актуальной программе на сайте телеканала указано, что в это время «Первый канал» будет показывать программу «Русский ниндзя».
В пресс-службе «Первом канале» подтвердили, что изменения в сетку действительно внесены и касаются юмористических программ.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, погибло 64 человека, в том числе дети.
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