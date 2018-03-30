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Дзюба: всё своё окружение заставил смотреть «Спартак» — наикрутейший сериал
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Дзюба: всё своё окружение заставил смотреть «Спартак» — наикрутейший сериал 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал о любимом сериале, а также поделился мнением о своих бывших тренерах Унаи Эмери и Валерии Карпине.
«У меня на аватарке «Спартак», потому что это нереальный сериал. Просто наикрутейший. Наверное, смотрел его полностью раза три-четыре, всё своё окружение заставил его смотреть.
Эмери или Карпин? Давайте ни тот, ни другой. Месси или Роналду? Роналду, даже без сомнений. Дудь или Ургант? Ургант — номер один», — сказал Дзюба в интервью каналу oSporte TV в YouTube.
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