Дзюба: всё своё окружение заставил смотреть «Спартак» — наикрутейший сериал

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал о любимом сериале, а также поделился мнением о своих бывших тренерах Унаи Эмери и Валерии Карпине

«У меня на аватарке «Спартак» , потому что это нереальный сериал. Просто наикрутейший. Наверное, смотрел его полностью раза три-четыре, всё своё окружение заставил его смотреть.

Эмери или Карпин? Давайте ни тот, ни другой. Месси или Роналду? Роналду, даже без сомнений. Дудь или Ургант? Ургант — номер один», — сказал Дзюба в интервью каналу oSporte TV в YouTube.