Сутер выбыл на неопределенный срок из-за перелома

Защитник «Миннесоты» Райан Сутер выбыл на неопределенный срок, так как получил перелом малоберцовой кости в субботнем матче против «Далласа» (1:4), сообщает Star Tribune. 33-летний американец получил травму правой ноги в конце второго периода после удара в борт.

В текущем сезоне Сутер сыграл в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 51 (6+45) очко.

Here's the Ryan Suter injury, right foot into the boards pic.twitter.com/M01fUoI6Fh

— CJ Fogler (@cjzero) 1 апреля 2018 г.