Успеть за три секунды. О чём во время прыжка на Олимпиаде подумал ярославский фристайлист Илья Буров 

Прославленный олимпийский призёр Илья Буров приехал в Ярославль. И тут же попал в руки корреспондентов 76.ru и на «растерзание» подписчиков нашей группы «ВКонтакте», где он в прямом эфире ответил на вопросы подписчиков. Илья привёз из Олимпиады в Корее бронзовую медаль по фристайлу. На наши вопросы он, конечно, ответил тоже. Об Олимпиаде, татуировках и о чём думал в полёте — читайте в нашем материале.
Крепенький
— Почему именно акробатика на лыжах?
— Потому что это олимпийский вид спорта, в нем больше перспектив, чем в акробатике. Можно разные страны посмотреть. Хотя спорт травмоопасный. Впрочем, как каждый экстремальный спорт.
— Травмы были?
— Были. Самая серьезная, правда, не из-за спорта — попал в аварию. Обычно такие травмы на склонах получают — разрыв крестообразных связок колена. Мне было вдвойне обидно получить такое в ДТП. За год восстановился, как раз успел перед Олимпиадой.
— Где ты занимался?
— Сейчас тренируемся в «Ярбатут». Недавно туда переехали. Зимой занимаемся на склонах в «Изгибе». Поскольку в России нет тренировочной базы, ездим тренироваться в другие страны. В Финляндию, например.
Фристайлом Илья Буров начал заниматься в 2007 году. До этого с пяти лет занимался акробатикой, а затем тренер Александр Понгильский позвал попробовать себя во фристайле.
— Во фристайле аж пятеро спортсменов из Ярославля попали в олимпийскую сборную, но многие даже не знают, что это за спортивная дисциплина. А может, есть смысл развивать у нас именно этот вид спорта? Чего нам для этого не хватает?
— Надо детишкам приходить заниматься. Все условия для первоначальной подготовки у нас есть: и зал акробатический, и склон. Не хватает только тройного трамплина.
— Дети видели, как ты побеждал. Наверняка для какого-то мальчишки ты стал героем, и он захотел так же. Надо ли идти во фристайл?
— Да, ребята смотрят на нас сейчас, открыв рот. Но каждому своё. Своих детей я бы не хотел отдавать именно во фристайл, потому что это травмоопасно. Это еще от телосложения зависит. Если крепенький ребёнок, то почему бы и нет. Я вот крепенький. У меня было не много травм до аварии.
Маму на игры лучше не брать
— Было очень много споров про выступления спортсменов под нейтральных флагом. Были люди, которые тебе лично писали что-то нехорошее?
— Были, конечно. Старался не обращать на это внимания. Потому что пишут такое люди, которые не знают, какой путь надо пройти, как спортсмен шёл к этому событию. Для каждого спортсмена Олимпиада — это вышка, чтобы доказать, что он не зря столько проработал, потратил нервы и силы. И потом, что я зря с пяти лет занимался, отдал столько сил, чтобы остановиться и всё? А нервы тренера, его стремления и вложения в нас? А то, сколько я не вижу семью из-за подготовки? Напрасно?
— Что отвечал?
— Ничего, игнорировал. Зачем забивать себе таким голову. А все знакомые поддерживали, потому что знают, через что пришлось пройти.
— А через что пришлось пройти?
— Нервы, их очень много потрачено.
— Для тебя это была вторая Олимпиада. В чем разница Игр в Сочи и в Пчхёнчхане?
— Большая разница. В Сочи — это была первая моя Олимпиада. Это был такой стресс — коленки дрожали. После Игр сделал себе тату. Есть такая традиция у спортсменов — колоть символику Олимпийских колец. В Пхёнчхане всё прошло эмоционально более спокойно из-за того, что уже вторая Олимпиада.
По традиции спортсмены набивают символику Игр — Родственники ездили с вами в Корею?
— В Сочи была спонсоры, оплачивали билеты мамам, а в Корее это было всё за свои деньги. Получилось, что более бюджетные спортсмены, вроде нас, не могли себе позволить привезти родственников. Да и лучше их не брать на Игры.
— Почему?
— Кого-то это сбивает. Переживаешь: как они доехали, разместились, не разместились. А так дома сидят, смотрят по телевизору, и всё хорошо.
Тату Ильи Бурова
— Вы с братом вместе выступаете. Есть конкуренция? Как это влияет на ваши отношения?
— На отношения не влияет. А конкуренция, конечно, есть. Он такой спортсмен, которого можно выделить, как уникума. Прыгает очень достойно. Он меня еще больше подстёгивает. Раньше Максим говорил, что равняется на старшего брата, а теперь мне надо равняться на него. Он молодой, ему удаются сложные прыжки. Я рад, что у него прёт.
— Какую цель ставил на Олимпиаду?
— Каждый спортсмен ставит себе целью золото. Пьедестал тоже неплохо. Пока мне позволят и здоровье, и возраст, я дальше готов ещё бороться. Хочу, конечно, золото.
Три секунды на размышления, полторы минуты — на Путина
— О чем думаете в момент полёта?
— О прыжке. Время в полёте чуть замедляется. Он ведь три секунды всего длится, и за это время надо тренера услышать, обмозговать его слова.
Олимпийский призёр Илья Буров — в Ярославле
— На улицах тебя узнают?
— Пока ездил на BMW, узнавали. Поздравляли, спрашивали, можно ли сфотографироваться. Теперь нет, не узнают. Я и не любитель повышенного внимания.
— Многие спрашивают, почему машину продал?
— А что такого? Я не очень хочу об этом говорить. И не понимаю ажиотажа вокруг этого.
— Ну а каково было пожимать руку президенту?
— Ой, это вообще! Волнительно, очень волнительно. После церемонии спортсменам можно было по минуте-полторы пообщаться с президентом. Я забыл всё, что хотел сказать!
— А что хотел сказать?
— То, что нам нужна хотя бы одна летняя база в России. Президент пообещал, что постараются что-то предпринять. Когда мне орден повесили, я аж ряд свой перепутал, в котором стоял, встал к хоккеистам.
Действительно крепкий парень!
— Как тебя дома встретили?
— Обнимашки, целовашки, приятные слова.
— А что испытывал, стоя на пьедестале?
— Шок. Просто шок и большую радость.