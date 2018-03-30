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Каррера: «Кто-то из спартаковских бразильцев имеет шансы попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018»
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Каррера: «Кто-то из спартаковских бразильцев имеет шансы попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ”Спартака” Массимо Каррера, делясь мнением о бразильском нападающем команды Педро Роше, заявил, что спартаковцы имеют шансы попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018. Помимо Роши из бразильцев за «Спартак» играют полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано.
”Это отличный игрок, быстрый, обладающий многими качествами. Ему нужно время. Он вырос с тех пор, как приехал в «Спартак». Сборная Бразилии очень сильна — это один из фаворитов чемпионата мира. Думаю, кто-то из спартаковцев имеет шансы войти в заявку на турнир”, — передает слова Карреры корреспондент Sport24.ru Артем Калинин.
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