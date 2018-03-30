Каррера опроверг слова Вайсса про Джано

Ранее Вайсс заявил, что Каррера на встрече с ним якобы сообщил, что Джано был полностью готов играть. Ананидзе появился в стартовом составе сборной Грузии в товарищеском матче с Литвой (4:0) и получил разрыв передней крестообразной связки колена.