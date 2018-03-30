Каррера опроверг слова Вайсса про Джано 

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что предупреждал главного тренера сборной Грузии Владимира Вайсса о том, что полузащитник красно-белых Джано Ананидзе не готов играть на 90 минут.
Ранее Вайсс заявил, что Каррера на встрече с ним якобы сообщил, что Джано был полностью готов играть. Ананидзе появился в стартовом составе сборной Грузии в товарищеском матче с Литвой (4:0) и получил разрыв передней крестообразной связки колена.
«Я общался с тренером сборной Грузии и согласился отпустить Джано. Ему нужна была игровая практика. Но я добавил, что 90 минут это слишком много для Ананидзе. Не ожидал увидеть его с первых минут на поле. В этом сезоне слишком много игроков повредили «кресты»? Так сошлись звезды. Объяснения никакого нет. В футболе, увы, игроки травмируются», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.