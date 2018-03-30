Кутепов: не опираюсь на результат матча с «Тосно» в первом круге

Защитник «Спартака» Илья Кутепов перед домашней игрой 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» признался, что не придаёт большого значения результату первой встречи команд в нынешнем сезоне. «Я не опираюсь на тот результат. Что есть то есть. Впереди 90 минут, плюс то, что добавит судья. Нужно выходить на поле и делать результат», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов Напомним, в 10-м туре РФПЛ «Тосно» на своём поле сыграл со «Спартаком» вничью (2:2). Оба мяча игроки хозяев забили в последние пять минут основного времени.