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Игровая программа «В небо к звездам» пройдет в Филимонковском
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Игровая программа «В небо к звездам» пройдет в Филимонковском 

Префектура ТиНАО города Москвы 41 минуту назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Игровая программа «В небо к звездам» пройдет 5 апреля в Центре культуры и спорта «Филимонковское». Мероприятие посвящено 57-й годовщине со дня первого полета человека в космос.
— Мы планируем, что придут две команды от нашего учреждения, но мы открыты и для большего числа участников, — уточнила заместитель директора ЦКиС «Филимонковское» Ирина Гулюкина.
На соревнованиях пройдут спортивная эстафета и викторина о космосе и истории его покорения человеком. Не останутся в стороне и зрители — им предложат выполнить тематическое творческое задание.
Начало мероприятия запланировано на 14:00.
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