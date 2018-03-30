Игровая программа «В небо к звездам» пройдет в Филимонковском

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Игровая программа «В небо к звездам» пройдет 5 апреля в Центре культуры и спорта «Филимонковское». Мероприятие посвящено 57-й годовщине со дня первого полета человека в космос.

— Мы планируем, что придут две команды от нашего учреждения, но мы открыты и для большего числа участников, — уточнила заместитель директора ЦКиС «Филимонковское» Ирина Гулюкина.

На соревнованиях пройдут спортивная эстафета и викторина о космосе и истории его покорения человеком. Не останутся в стороне и зрители — им предложат выполнить тематическое творческое задание.

Начало мероприятия запланировано на 14:00.