Резиновое покрытие на спортивной площадке в поселке Минвнешторг заменят

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Резиновое покрытие на закрытой детской спортивной площадке в поселке Минвнешторг поселения Внуковское будет заменено в этом году. Об этом 30 марта сообщила Инга Баканова, заместитель начальника отдела благоустройства.

— На дворовой территории есть площадка для игры в футбол и волейбол. Резиновое покрытие на ней износилось в силу того, что жители проводили там много времени. Она имеет очень много локальных разрушений, которые невозможно устранить в рамках обычного ремонта, — сообщила Инга Баканова.

Она отметила, что жители поселка в прошлом году неоднократно обращались по этому поводу в отдел благоустройства администрации. Работы по устранению поломок в той или иной локации будут проводиться исходя из сформированного списка предложений жителей.

Известно, что на данный момент ведется тендер по определению исполнителя данного заказа.