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Тренеры потребовали отставки Зубкова с поста главы бобслейной федерации
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Тренеры потребовали отставки Зубкова с поста главы бобслейной федерации 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Ряд специалистов и тренеров подписали открытое письмо с требованием уволить Александра Зубкова с поста главы Всероссийской федерации бобслея и скелетона, сообщает «Спорт-Экспресс».
Данное решение обусловлено тем, что, по мнению тренеров, Зубков проявляет себя халатно и непрофессионально на данной должности. В том числе его обвиняют в плохих результатах российских бобслеистов на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, под его руководством Сочи был лишен права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года.
Зубков стал главой Всероссийской федерации бобслея и скелетона в 2016 году.
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