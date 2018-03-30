Тренеры потребовали отставки Зубкова с поста главы бобслейной федерации

Ряд специалистов и тренеров подписали открытое письмо с требованием уволить Александра Зубкова с поста главы Всероссийской федерации бобслея и скелетона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Данное решение обусловлено тем, что, по мнению тренеров, Зубков проявляет себя халатно и непрофессионально на данной должности. В том числе его обвиняют в плохих результатах российских бобслеистов на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, под его руководством Сочи был лишен права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года.

Зубков стал главой Всероссийской федерации бобслея и скелетона в 2016 году.