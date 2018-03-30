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Илья Кутепов: «Большое количество травм в „Спартаке“ — это совокупность факторов. Нагрузки не изменились»
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Илья Кутепов: «Большое количество травм в „Спартаке“ — это совокупность факторов. Нагрузки не изменились» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Защитник "Спартака" Илья Кутепов перед домашним матчем 24-го тура чемпионата России против «Тосно» подчеркнул, что у него нет желания поберечь себя из-за большого количества травм в команде. По словам игрока, такая травматичность — это случайность, а не закономерность или неправильный подход.
— Джано получил травму крестообразных связок. Вы, глядя на это, не допускаете иногда мысли поберечь себя?
— Желания поберечь себя нет. Все профессионалы, каждый понимает, что нужно выкладываться на тренировках. Такое большое количество травм — это совокупность факторов. Всего по чуть-чуть. Но думаю, что это все случайно. Здесь нет какой-то закономерности или неправильного подхода. Нагрузки у нас по сравнению с прошлым годом особенно не изменились. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Спартак М — Тосно
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