Илья Кутепов: «Большое количество травм в „Спартаке“ — это совокупность факторов. Нагрузки не изменились»

Защитник "Спартака" Илья Кутепов перед домашним матчем 24-го тура чемпионата России против «Тосно» подчеркнул, что у него нет желания поберечь себя из-за большого количества травм в команде. По словам игрока, такая травматичность — это случайность, а не закономерность или неправильный подход. — Джано получил травму крестообразных связок. Вы, глядя на это, не допускаете иногда мысли поберечь себя? — Желания поберечь себя нет. Все профессионалы, каждый понимает, что нужно выкладываться на тренировках. Такое большое количество травм — это совокупность факторов. Всего по чуть-чуть. Но думаю, что это все случайно. Здесь нет какой-то закономерности или неправильного подхода. Нагрузки у нас по сравнению с прошлым годом особенно не изменились. ( Михаил ГОНЧАРОВ Спартак М — Тосно