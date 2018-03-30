Полуфиналы КХЛ и сумасшедшая футбольная суббота: советы Sobesednik.ru

Sobesednik.ru рекомендует на выходных обратить внимание на европейский футбол и битвы за выход в финал Кубка Гагарина.

Начнем с пятницы. В Казани начнется финальная серия Восточной конференции. Думаю, многие ожидали увидеть там «Ак Барс», но немногие прогнозировали выход «Трактора» в столь высокую стадию. Конечно, потеря «зеленого дерби» КХЛ в полуфинале печалит, но окончательно впасть из-за этого в печаль было бы неуважительно по отношению к челябинцам. Они смогли переломить серию с «Салаватом Юлаевым», сначала уничтожив уфимцев в шестом матче серии, а потом одолев их в их же стихии — седьмом матче серии.

Теперь команду Зинэтулы Билялетдинова ждет серьезное испытание Челябинском. Многие говорят о ренессансе провалившегося в сборной России тренера. Не думаю, что такие заявления уместны, ведь мастерство Билялетдинова знакомо всему хоккейному сообществу. Мотивация стать самой титулованной командой в истории КХЛ слишком велика, чтобы сходить с дистанции на стадии финала конференции. Также рекомендуем посмотреть вторую игру между этими командами, которая состоится в воскресенье, 1 апреля.

Т/к «Матч ТВ», 30 марта в 18:55; т/к «КХЛ ТВ» 1 апреля в 16:50.

А в субботу начинается безумие. «Манчестер Сити» приедет в Ливерпуль, чтобы сразиться с местным «Эвертоном». «Ириски» являются пока единственной в этом сезоне командой в АПЛ, которая смогла унести ноги с «Этихада». А дружину Пепа Гвардиолы от досрочного чемпионства отделяют лишь две победы: нужно обыграть «Эвертон» и «Юнайтед».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола / Global Look Press

«Горожане» не намерены продлевать статус чемпионов для «Челси», так что «Эвертону» со всеми его проблемами будет устоять крайне сложно. Однако старина Сэм Эллардайс не просто так является одним из самых авторитетных тренеров АПЛ. Думаю, нас ждет интересная рубка на «Гудисон Парк».

Т/к «Матч! Футбол 1», 31 марта в 19:25.

В это же время не менее, а даже, быть может, более интересный матч состоится в Германии, где «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию». У «шмелей» раззабивался Миши Батшуайи, а вечно травмированный Марко Ройс наконец вылечил все свои болячки и в очередной раз начал демонстрировать свой высокий уровень игры.

Легендарный наставник «Баварии» Юпп Хайнкес / Global Look Press

Понятное дело, что конкуренция за чемпионство в Германии даже в случае победы «Дортмунда» не возродится. Но и не борьба за титул важна, когда мы говорим о противостоянии Дортмунда и Мюнхена. В первом круге «шмели» были без вариантов и шансов избиты «Баварией». Так что перед четвертьфиналом Лиги чемпионов у мюнхенцев будет прекрасный «разогрев», который может завершиться по-разному.

Т/к «Матч ТВ», 31 марта в 19:25.

В Италии же в этот день состоится игра с невероятной вывеской: «Ювентус» примет «Милан». Думаю, никогда Неаполь так не будет болеть за «россонери», как в этой игре. Ведь стоило «Наполи» пару раз оступиться, как преследовавший его весь сезон «Ювентус» вырвался на первое место. «Старая синьора» имеет колоссальный опыт в подобных матчах, однако команда Дженнаро Гаттузо демонстрирует приличный уровень в рамках Серии А. Очевидно, что в коллективе создана хорошая рабочая атмосфера, а обидный вылет из Лиги Европы в 1/8 финала лишь подстегнет миланцев. Матчи с такой вывеской лишний раз напоминают людям, насколько прекрасен итальянский футбол. Мы уверены, что и в этот раз Серия А подарит фанатам невероятные эмоции.

Т/к «Матч! Футбол 2», 31 марта в 21:45.

Также любопытна схватка между «Севильей» и «Барселоной». Легко на «Рамон Санчес Писхуан» не бывает никому, так что вряд ли «Севилья» будет делать исключения даже для «Барселоны». Обе команды являются участниками четвертьфинала Лиги Чемпионов, поэтому результат игры в Севилье может наложить отпечаток на выступление любой из этих команд — и при любом исходе. «Севилья» однажды уже сотворила чудо, обыграв «Юнайтед» в Манчестере. Так почему им за несколько дней не одержать победы над «Барселоной» и «Баварией»? Конечно, это лишь слова, но едва ли стоит допускать, что Винченцо Монтелла рассчитывает на другой исход. Аппетит приходит во время еды, а андалусийцы ввязались в слишком большую драку, и руки вверх поднимать уже поздно. Уверен, что в субботнем матче каталонская машина не увидит для себя широкого и пустого проспекта: «Севилья» сделает все, чтобы в очередной раз огорчить «Барселону» на своем поле.

Т/к «Матч! Футбол 3», 31 марта в 21:45.

Во Франции состоится финал Кубка Лиги, в котором ожидаемо сойдутся ПСЖ и «Монако». К сожалению или к счастью, но ПСЖ в этом сезоне приходится довольствоваться лишь победами на внутренней арене. Кто-то может сказать, что ПСЖ не везет с соперниками в ЛЧ, ведь всякий раз вылетать от «Барселоны», «Реала» или «Манчестер Сити» не зазорно. Но, думается мне, Неймара и Килиана Мбаппе парижане покупали явно не только для внутренних турниров, а чтобы победить в Лиге Чемпионов, иногда приходится играть против команд, которые сильнее «Дижона» и «Лорьяна». Так что победа «Монако» в этом матче станет очередной пощечиной парижскому проекту.

А что «Монако»? Да, они сыграли очень слабо в ЛЧ. Но «монегаски» научились жить без Бакайоко, Силвы и Менди. Они нисколько не уступили своих позиций на внутренней арене: во Франции (Париж сейчас вынесем за скобки) нет клуба сильнее, чем «Монако». Они смогли вырваться из ямы, в которую попали в первой части сезона, а сейчас они претенденты на второе место и Кубок Лиги. Посмотрим, получится ли у ребят Леонарду Жардима в очередной раз обставить ПСЖ.

Т/к «Матч! Футбол 1», 31 марта в 22:00.

Также в субботу состоится вторая игра финальной серии Западной конференции, где встречаются (кто бы мог подумать?) СКА и ЦСКА. Пока КХЛ не утвердила «перекрестный» плей-офф и лига окончательно не превратилась в соревнование двух клубов, насладимся их очередной схваткой в полуфинале Кубка Гагарина. Все мы помним камбэк Питера в 2015, когда подопечные тогда еще Вячеслава Быкова смогли вытянуть серию игр до четырех побед со счета 0:3. Также все помнят, что ровно через год ЦСКА отомстил своим «друзьям», избив их в финальной серии Запада всухую.

Игроки ЦСКА празднуют гол в ворота СКА / Global Look Press

Очередной раунд противостояния двух самых богатых клубов КХЛ начался 29 марта. Москвичи смотрелись лучше питерцев, поэтому победили вполне заслуженно. Но серия длится до четырех побед, а руководство СКА и российского хоккея не для легкой прогулки московских «армейцев» создало всем известные условия Олегу Знарку. Можно сказать, что на ЦСКА оказывается меньшее давление и это может сыграть им на руку. Пока преимущество на их стороне.

Т/к «Матч ТВ», 31 марта в 16:30.

В воскресенье состоится несколько интересных событий, среди которых мы отметили два матча РФПЛ. «Зенит» поедет в Уфу пытаться спасти так хорошо начинавшийся сезон. Только «Уфа» — это явно не спасатель утопающих. Команда Сергея Семака , наряду с нынешним лидером РФПЛ, является главной сенсацией сезона.

Игроки «Зенита» атакуют вороты «Уфы» / Global Look Press

Уфимцы демонстрируют очень хорошую и организованную игру. Команда, что нетипично для нашего футбола, живет по средствам. В прошлом туре уфимцы смогли обыграть «Краснодар» на выезде, так что находящемуся в кризисе «Зениту» явно не будет легче. Питерцы все еще мечтают о чемпионстве, но даже борьба за зону Лиги Чемпионов, где «Зенит» не играл уже несколько лет, будет невероятно тяжелой. Но обе задачи еще выполнимы. Нужно лишь начать играть в футбол и побеждать. Начнут ли свой победоносный поход «зенитовцы»в Уфе? Узнаем в воскресенье.

Следом состоится игра в Ростове, где местный клуб примет ЦСКА. Дела у «армейцев» после лионского триумфа вроде хороши. Но очень метко подметил Василий Уткин , что клуб Евгения Гинера подвергнется жесточайшему испытанию в апреле. Начиная с матча в Ростове «армейцы» сыграют семь игр за три недели, что является очень тяжелой нагрузкой. Учитывая, что основу скамейки запасных составляют игроки, опыт которых недостаточно богат, на лидеров команды — Игоря Акинфеева , братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Понтуса Вернблума, Алана Дзагоева и Александра Головина — ложится особая нагрузка. ЦСКА предстоит борьба за титул РФПЛ и матчи Лиги Европы, откуда вылетать не хочется: там в полуфинал пройти хочется. И плевать, что на пути «Арсенал»… Но свой апрельский фестиваль ЦСКА начнет игрой с командой Валерия Карпина

Т/к «Матч ТВ», 1 апреля в 16:25.

В Лондоне состоится дерби: «Челси», идущий на пятом месте в АПЛ, встретится с «Тоттенхэмом», который расположился на одну позицию выше. Для команды Антонио Конте все предельно просто. Если в этом матче «синие» уступят, то о Лиге Чемпионов можно забыть. Нет, они не потеряют математических шансов, но рассчитывать, что подопечные Маурисио Почеттино растеряют такой отрыв, очень глупо.

Гол Маркоса Алонсо в ворота «Тоттенхэма» / Global Look Press

В матче первого круга на «Уэмбли» блистал Маркос Алонсо, принесший победу своей команде двумя голами, несмотря на подавляющее преимущество «шпор». А августовскому матчу предшествовал полуфинал Кубка Англии, где в схожем стиле «Челси» остановил своих товарищей из северного Лондона. Посмотрим, поработал ли Маурисио Почеттино над ошибками нескольких последних матчей этих команд.

Т/к «Матч! Футбол 1», 1 апреля в 17:55.