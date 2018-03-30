Владимир Козлов: «Зубков давит на спортсменов, а его жена вмешивается в работу»

Тренеры требуют отставки Зубкова

— Во-первых, Зубков занимает одновременно пост главы Федерации и главы тренерского совета, а это противоречит уставу, — сказал Козлов. — Во-вторых, они проводят закрытое тестирование спортсменов, на основании которого выбирают тех, кто будет участвовать в соревнованиях, даже в Олимпийских играх. В-третьих, у него, как у тренера, есть свои спортсмены, но руководитель Федерации не должен иметь своих спортсменов, потому что они получают преференции. В-четвертых, он давит на спортсменов, пытается их переманить к себе. К ним лично подходят и говорят: ты работаешь не у того тренера. Это не ведет к развитию нашего вида спорта. В-пятых, в его работу вмешивается жена, она и тренер, и врач, и вообще непонятно кто. Она постоянно путешествует с командой. На какие деньги?