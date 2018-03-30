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Владимир Козлов: «Зубков давит на спортсменов, а его жена вмешивается в работу»
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Владимир Козлов: «Зубков давит на спортсменов, а его жена вмешивается в работу» 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Советский и российский бобслеист, олимпийский чемпион-1988 Владимир Козлов прокомментировал открытое письмо с требованием отставки главы Всероссийской федерации бобслея Александра Зубкова.
Тренеры требуют отставки Зубкова
— Во-первых, Зубков занимает одновременно пост главы Федерации и главы тренерского совета, а это противоречит уставу, — сказал Козлов. — Во-вторых, они проводят закрытое тестирование спортсменов, на основании которого выбирают тех, кто будет участвовать в соревнованиях, даже в Олимпийских играх. В-третьих, у него, как у тренера, есть свои спортсмены, но руководитель Федерации не должен иметь своих спортсменов, потому что они получают преференции. В-четвертых, он давит на спортсменов, пытается их переманить к себе. К ним лично подходят и говорят: ты работаешь не у того тренера. Это не ведет к развитию нашего вида спорта. В-пятых, в его работу вмешивается жена, она и тренер, и врач, и вообще непонятно кто. Она постоянно путешествует с командой. На какие деньги?
К тому же, при Зубкове очень странно формируются составы экипажей, абсолютно нелогично. Когда на заседании тренерского совета мы начали задавать ему вопросы об этом, он сказал, что отказывается отчитываться перед нами и просто ушел. У него один ответ: «Это решение тренерского совета». Но как это возможно? Вот, все тренеры сидят, они задают вопросы, они ничего не решали. Ситуация дошла до того, что регионы хотели бойкотировать соревнования. Такого никогда раньше не было, и это нужно изменить. (Михаил ПОТАПОВ)
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