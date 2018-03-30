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«Ахмат» одержал волевую победу над «СКА-Хабаровском»
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«Ахмат» одержал волевую победу над «СКА-Хабаровском» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Молодежная команда «Ахмата» победила на своем поле сверстников из «СКА-Хабаровска».
Протокол игры
Ахмат (мол.)
СКА-Хабаровск (мол.)
20' Слесарев Роман (0:1)
(1:1) Умаев Идрис 31'
(2:1) Умаев Идрис 54'
30 марта.
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