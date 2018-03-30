Ещенко хвалит коммунизм, Витинью мечтает о Европе, тренерский совет СБР превратился в фарс

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 30 марта.

ТРАВМА. Зобнин рассказал «СЭ», когда сыграет за "Спартак" Эксклюзивное интервью полузащитника красно-белых Романа ЗОБНИНА , который восстанавливается от травмы мениска, полученной в прошлую пятницу матче за сборную России против Бразилии.

ИТОГ. Неудовлетворительно. Так оценили биатлонный сезон В последние годы биатлонные тренерские советы не давали практически никакой пищи для размышлений. Вот и нынешний ожидаемо оказался таким же. Собрались, поговорили, разошлись. Каждый из присутствующих на этом мероприятии понимал, что здесь не решается ровным счетом ничего. Для многих участие было формальностью.

БИТВА. Дацюк? Гусев? Ковальчук? Кузьменко ! В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина. В невероятном по уровню хоккея и интриги матче ЦСКА победил в Санкт-Петербурге СКА (5:4 ОТ) благодаря хет-трику 22-летнего форварда Андрея Кузьменко.

СУДЬЯ. Сергей Карасев : «Хочу, чтобы и сборная России, и я попали в плей-офф чемпионата мира» ФИФА опубликовала список судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира-2018. В их число вошел российский арбитр Сергей Карасев. Его ассистентами станут соотечественники Тихон Калугин Антон Аверьянов . После официального объявления Карасев в интервью «СЭ» поделился эмоциями от главного карьерного события в жизни.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Витинью: «Головин потянул бы уровень сборной Бразилии» Бразильский нападающий ЦСКА Витинью во время перерыва на матчи сборных дал обстоятельное интервью «СЭ», в котором рассказа о прозвище «Легенда», тренировках по методу Неймара и татуировке в память о «Шапекоэнсе».

ГОСТЬ. Андрей Ещенко : «Каррера называет меня Лениным» Защитник «Спартака» Андрей Ещенко побывал в редакции «СЭ» и рассказал, почему он зовет Луиза Адриану — Покемоном, зачем ему сборная и на удивление наших журналистов признался в приверженности к коммунистическим взглядам.

ОТСТРЕЛ-2018. Кто и зачем убивает собак в городах чемпионата мира Слухи об истреблении бездомных животных в России перед чемпионатом мира имеют документальное подтверждение — но похоже, футбол здесь не виноват. «СЭ» разобрался в истории.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. Оскар Табарес — лучший тренер в истории Уругвая «СЭ» запускает совместно с Cordiant новую рубрику «Тренеры комфорт-класс», в которой мы расскажем о специалистах, которые создают уникальную и в тоже время комфортную атмосферу в своих командах. Первый герой рубрики — уникальный Оскар Табарес.

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