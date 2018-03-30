Каррера: «Я тоже не люблю Погребняка»

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Тосно» был удивлен тем, что новичок команды из Ленинградской области Павел Погребняк не любит красно-белых, воспитанником которых он является. Форвард выступал за московский клуб с 2001 по 2005 год, проведя за это время за основной состав 25 матчей и забив 5 мячей.

— Погребняк раньше играл за «Спартак», но теперь свой родной клуб не любит и всегда рвется ему забить.

— Я этого не знал, меня тогда в «Спартаке» еще не было. Он не любит «Спартак»? Тогда я тоже не люблю его!

— Если вспоминать первый матч первого круга, он вышел достаточно неудачным. Как поменялся «Тосно» и что сделать, чтобы вновь не потерять очки?

— (Усмехается) Хороший вопрос. Нельзя сказать, что нам тогда не повезло. Мы сами облажались. Мы были уверены, что три очка у нас уже в кармане, но до финального свистка в футболе ничего не заканчивается. Завтра посмотрим, как «Тосно» будет действовать. Сделаем все, чтобы победить.