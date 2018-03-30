Ростех выпустил эксклюзивные бинокли к Чемпионату мира по футболу

Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), входящий в холдинг «Швабе» , изготовил эксклюзивную партию биноклей к Чемпионату мира по футболу. В продаже лимитированная партия появится этой весной в официальных магазинах ЧМ-2018.

Корпус бинокля выполнен в фирменной гамме соревнований — синем и красном. Ключевыми элементами дизайна прибора стали эмблема ФИФА и узор, разработанный в рамках официальной концепции мероприятия. В его составе изображения различных символов столицы и футбольных игр, в частности, жар-птицы, русского балета, матрешки, тройки, полета мяча.

Упаковку изделия украсят образы собора Василия Блаженного, башен Московского Кремля и другие объекты городской архитектуры, а также характерные для России символы культурного и природного наследия.

Бинокли разработаны на основе оригинальной дискретной схемы, не имеющей аналогов ни в России, ни за рубежом. Теперь с самой дальней трибуны можно в деталях наблюдать за матчем, не упустив динамику игры благодаря функции мгновенной смены увеличения объекта. Смена увеличения 2,5/5х35 выполняется одним нажатием кнопки, которая удобно расположена в верхней части прибора. Так пользователь может задавать нужный режим видимости — детальный обзор с большим увеличением или большое поле зрения с меньшим увеличением.