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Ростех выпустил эксклюзивные бинокли к Чемпионату мира по футболу
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Ростех выпустил эксклюзивные бинокли к Чемпионату мира по футболу 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), входящий в холдинг «Швабе», изготовил эксклюзивную партию биноклей к Чемпионату мира по футболу. В продаже лимитированная партия появится этой весной в официальных магазинах ЧМ-2018.
Корпус бинокля выполнен в фирменной гамме соревнований — синем и красном. Ключевыми элементами дизайна прибора стали эмблема ФИФА и узор, разработанный в рамках официальной концепции мероприятия. В его составе изображения различных символов столицы и футбольных игр, в частности, жар-птицы, русского балета, матрешки, тройки, полета мяча.
Упаковку изделия украсят образы собора Василия Блаженного, башен Московского Кремля и другие объекты городской архитектуры, а также характерные для России символы культурного и природного наследия.
Бинокли разработаны на основе оригинальной дискретной схемы, не имеющей аналогов ни в России, ни за рубежом. Теперь с самой дальней трибуны можно в деталях наблюдать за матчем, не упустив динамику игры благодаря функции мгновенной смены увеличения объекта. Смена увеличения 2,5/5х35 выполняется одним нажатием кнопки, которая удобно расположена в верхней части прибора. Так пользователь может задавать нужный режим видимости — детальный обзор с большим увеличением или большое поле зрения с меньшим увеличением.
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