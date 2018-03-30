Воспитанники военно-патриотического клуба «Пламя» из Молжаниновского провели учебно-тренировочные сборы

В марте воспитанники военно-патриотического клуба «Пламя», в числе которых и школьники из Молжаниновского, провели выездные учебно-тренировочные сборы. Ребята, занимающиеся в районных секциях по военно-спортивному многоборью и спортивно-туристическому многоборью, участвовали в комплексной программе по подготовке к выступлениям на соревнованиях по зимнему туризму.

Сборы прошли в Клинском районе на базе СОЦ «Вымпел». Двадцать три воспитанника ВПК «Пламя» вышли на маршрут, успешно прошли все его этапы, грамотно организовали стоянку в лесу с постройкой временных укрытий, а также приготовили еду на костре с использованием талой воды из снега. Все участники выполнили зачетные нормативы и справились с заданием.

Также ребята приняли участие в выездном мероприятии, завершающем учебно-тренировочные сборы по программе «Основы зимнего автономного существования». (то)