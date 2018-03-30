Жители Молжаниновского посоревнуются в меткости

Районный турнир по дартсу и настольному теннису пройдет в Молжаниновском в понедельник, 2 апреля. Спортсмены-любители пожилого возраста соберутся в управе района на базе спортивного модуля.

— Состязания по дартсу пройдут в два этапа: «Большой раунд» и «Набор очков». Турниры будут проводиться отдельно среди мужчин и женщин. Принять участие могут все желающие старшего возраста, — отметили в администрации муниципального округа района.

Соревнования пройдут в рамках «Спартакиады пенсионеров». Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и кубками.

Начало встреч в 13.00. Управа района находится на улице 4-я Новоселки, 2. (то)