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Жители Молжаниновского посоревнуются в меткости
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Жители Молжаниновского посоревнуются в меткости 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Районный турнир по дартсу и настольному теннису пройдет в Молжаниновском в понедельник, 2 апреля. Спортсмены-любители пожилого возраста соберутся в управе района на базе спортивного модуля.
— Состязания по дартсу пройдут в два этапа: «Большой раунд» и «Набор очков». Турниры будут проводиться отдельно среди мужчин и женщин. Принять участие могут все желающие старшего возраста, — отметили в администрации муниципального округа района.
Соревнования пройдут в рамках «Спартакиады пенсионеров». Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и кубками.
Начало встреч в 13.00. Управа района находится на улице 4-я Новоселки, 2. (то)
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