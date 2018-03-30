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20 мая в столице пройдет велогонка «Садовое кольцо»
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20 мая в столице пройдет велогонка «Садовое кольцо» 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Более 850 заявок подали велосипедисты на участие в гонке «Садовое кольцо», которая пройдет в столице 20 мая. Спортсменов-любителей разделят на три группы: мужчины-мастерс (ветераны спорта), мужчины-любители и женщины, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Велогонка состоится перед традиционным Московским велопарадом. Старт намечен на 9 утра. Как пояснили в столичном Департаменте транспорта, старт гонки начнется от проспекта Академика Сахарова, колонна спортсменов и велолюбителей проедет по внутренней стороне кольца. Особое внимание организаторы уделяют подготовке участников велогонки и рекомендуют заранее обеспокоиться своей физической, тактической и технической подготовкой.
В этом году планируется провести еще два велопарада — в июле состоится ночной велопарад, а в сентябре — осенний. Кстати, впервые большой велопарад в Москве прошел в 2012 году и имел огромный успех. Тогда около восьми тысяч участников поддержали главную идею велопарада: «Городу нужна велоинфраструктура!». Мероприятия традиционно не являются спортивными гонками, поэтому здесь можно увидеть совершенно разные модели велосипедов: шоссейные, горные, городские круизеры, тандемы, одноколесные, складные и другие.
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