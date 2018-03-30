Каррера: Тите назвал Рошу супер-талантливым? Мы понимаем что-то в футболе

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Бразилии (0:3), а также прокомментировал слова наставника бразильской сборной о нападающем красно-белых Педро Роше.

«Что касается последних товарищеских игр сборной России и участвовавших в них футболистов «Спартака», то не могу позволить себе критиковать своего коллегу. Я смотрел первый матч с Бразилией. Ребята хорошо играли, постарались. Но надо учитывать, что перед ними была сборная Бразилии», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов

У итальянского специалиста спросили: «Тите рассказал, что следит за всеми бразильцами. Особенно он выделил Рошу, назвал его супер-талантливым. Что в нём такого?»

«Мы с Тите видим одинаково, потому что понимаем что-то в футболе. Роша быстрый, но ему нужно время на адаптацию. Он сильно вырос с тех пор, как приехал в «Спартак». Уверен, что он станет отменным игроком.

У Бразилии очень сильная команда, это один из фаворитов чемпионата мира. Что касается спартаковских бразильцев, то у них есть шанс попасть в сборную. Но нужно понимать, что я не Тите, и не могу делать выбор», — добавил Массимо.