Сергей Овчинников: Денисов? Я был обязан уважать решение тренера в 2002, мы должны уважать его и сейчас

— Вы были лучшим вратарем России в 2002 году, но не получили вызова в сборную на ЧМ. Сейчас очень много споров по Денисову. Может ли появление Денисова серьёзно изменить ситуацию в сборной?

— Я думаю, что ни один человек не может сказать, как эта ситуация может измениться. Это только прерогатива главного тренера — кого вызывать в сборную. В 2002 году это был выбор тренерского штаба, который я был обязан уважать. Сейчас то же самое: главный тренер принимает решения, он отвечает за результат, мы все должны уважать его решение.

— Я имел ввиду немного другой подход: представим сборную с Денисовым и без…

— Нет, мы должны говорить только о фактах — свершившихся или несвершившихся. Представлять — это разговор для болельщиков, а не для специалистов.

— Но основные потребители матчей сборной России — болельщики.

— Это понятно, но я-то тренер, а не болельщик. Ни один тренер не захочет это обсуждать.

— Был ли у Черчесова существенный выбор, не является ли он заложником ситуации?