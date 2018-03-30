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Сергей Овчинников: Денисов? Я был обязан уважать решение тренера в 2002, мы должны уважать его и сейчас
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Сергей Овчинников: Денисов? Я был обязан уважать решение тренера в 2002, мы должны уважать его и сейчас 

Советский спорт 1 час назад
— Вы были лучшим вратарем России в 2002 году, но не получили вызова в сборную на ЧМ. Сейчас очень много споров по Денисову. Может ли появление Денисова серьёзно изменить ситуацию в сборной?
— Я думаю, что ни один человек не может сказать, как эта ситуация может измениться. Это только прерогатива главного тренера — кого вызывать в сборную. В 2002 году это был выбор тренерского штаба, который я был обязан уважать. Сейчас то же самое: главный тренер принимает решения, он отвечает за результат, мы все должны уважать его решение.
— Я имел ввиду немного другой подход: представим сборную с Денисовым и без…
— Нет, мы должны говорить только о фактах — свершившихся или несвершившихся. Представлять — это разговор для болельщиков, а не для специалистов.
— Но основные потребители матчей сборной России — болельщики.
— Это понятно, но я-то тренер, а не болельщик. Ни один тренер не захочет это обсуждать.
— Был ли у Черчесова существенный выбор, не является ли он заложником ситуации?
— Конечно, он является заложником ситуации, потому что у нас много травмированных игроков. Но у нас есть достаточно игроков, можно выбирать, — приводит слова Овчинникова Rusfootball.Info. — Думаю, Черчесов этот вопрос решит перед чемпионатом мира. Надеюсь, выбор будет верным и наша сборная успешно выступит на чемпионате мира.
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