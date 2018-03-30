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Шорт-трекист Айрапетян: надежда умирает последней, так что перед ОИ она была
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Шорт-трекист Айрапетян: надежда умирает последней, так что перед ОИ она была 

Р-Спорт 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский шорт-трекист Денис Айрапетян заявил РИА Новости, что до последнего сохранял надежду на участие в Олимпиаде-2018, хоть и низко оценивал шансы выступить в Пхенчхане.
Айрапетян не получил приглашение от Международного олимпийского комитета на Игры в Пхенчхане.
"Надежда умирает последней, так что какая-то надежда все-таки была — 80% все же где-то на то, что не поедем. Когда спрашивали, что мне там говорят, почему, что происходит, отвечал: у меня информации столько же, сколько и у вас, обо всем узнаю из СМИ, так же как и вы", — сказал Айрапетян РИА Новости.
"Конечно, пик формы у нас должен был прийтись на время Олимпиады, тренеры постарались сделать так, чтобы мы перестроились, какие-то тренировки были заменены на другие и так далее. Но этот вынужденный перерыв в середине сезона — это не очень хорошо, и всё это не могло не сказаться на чемпионате мира", — добавил он.
Айрапетян в пятницу начал выступление на чемпионате России по шорт-треку в Санкт-Петербурге, в рамках которого проводятся Всероссийские соревнования с призовым фондом, утвержденным после того, как многие российские спортсмены не были допущены до Олимпийских игр-2018. Этот старт станет для него последним в сезоне.
"Психологически важно сейчас отдохнуть после олимпийского сезона, нужно переключиться, заодно подтянуть учебу, например. После олимпийского сезона отдыха обычно дается больше, около месяца, думаю, этого будет достаточно", — отметил он.
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