Шамиль Газизов: «На день матча с „Зенитом“ неблагоприятный прогноз погоды» 

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», что поле стадиона «Нефтянник», на котором состоится матч 24-го тура чемепионата России с "Зенитом", готово к проведению игры.
— Никаких проблем с газоном и готовностью арены у нас нет. Все в полном порядке, — отметил Газизов. — Единственное, на день встречи с питерцами неблагоприятный прогноз погоды — мокрый снег с дождем. А температура будет минус 1-3 градуса.
— В каком состоянии вернулись из национальных команд футболисты?
— В сборные уезжало шесть игроков, и все они сейчас в боевой форме. Ни у кого повреждений нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, матч «Уфа» — «Зенит» состоится 1 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.