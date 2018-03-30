Шамиль Газизов: «На день матча с „Зенитом“ неблагоприятный прогноз погоды»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», что поле стадиона «Нефтянник», на котором состоится матч 24-го тура чемепионата России с "Зенитом" , готово к проведению игры.

— Никаких проблем с газоном и готовностью арены у нас нет. Все в полном порядке, — отметил Газизов. — Единственное, на день встречи с питерцами неблагоприятный прогноз погоды — мокрый снег с дождем. А температура будет минус 1-3 градуса.

— В каком состоянии вернулись из национальных команд футболисты?

— В сборные уезжало шесть игроков, и все они сейчас в боевой форме. Ни у кого повреждений нет. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Напомним, матч «Уфа» — «Зенит» состоится 1 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.