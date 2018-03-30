Бюджет Олимпиады-2024 в Париже может вырасти на €500 млн

ТАСС , 30 марта. Затраты на проведение Олимпийских игр 2024 года в Париже могут возрасти на €500 млн, если организаторы не предпримут специальные меры экономии. К такому выводу пришли авторы отчета Генеральной финансовой инспекции страны, ключевые тезисы которого приводит Reuters

Авторы доклада считают необходимым пересмотреть планы строительства олимпийской деревни, так как выбранное для нее место представляет археологическую ценность. Кроме того, затраты на строительство медиадеревни и плавательного центра могут возрасти на €170 млн "На данный момент мы оцениваем потенциальные риски по рассматриваемым объектам в €500 млн", — говорится в докладе, где также отмечается, что эта сумма может быть сокращена до €200 млн в случае введения мер экономии. «Основной риск заключается в том, что ключевые объекты могут быть не построены вовремя», — отмечается в отчете.

Изначальный бюджет Игр составлял €6,8 млрд, в том числе €1,5 млрд из государственной казны. Париж был выбран местом проведения летних Олимпийских игр 2024 года в 2017 году.