Малиновский: сейчас все уедут на моря, а у меня учёба и тренировки

Пятикратный чемпион мира среди юниоров, биатлонист Игорь Малиновский , рассказал о том, как ему удаётся совмещать учёбу на пилота вертолета и профессиональный биатлон.

«Какие планы на весну? Закрыть учебу, сдать все долги, защитить диплом, госэкзамен в начале мая. И параллельно с этим тренировки. Очень тяжёлая весна будет, все поедут на моря, а я буду на учёбе. Но я буду летать, это тоже отдых для меня.

Госы на вертолёте? Конечно. Но это практика, мне пока далеко до неё. Мне пока надо теорию закрыть. У меня индивидуальный график посещения занятий и сдачи экзаменов и зачётов. Мне идут на встречу. Но мне никто не ставит никаких автоматов или зачётов. У меня такая профессия, что за меня её никто не сделает. Да и я сам не хочу поблажек. У меня это семейное — папа самоучка был, всё на личном опыте. Я стараюсь брать с него пример.

Байки про пилотов? Знаю одну веселую историю, не уверен, правда это или нет: экипаж на вертолете МИ-8 летел, рядом было озеро, день был солнечный, решили искупаться. Они снизились на минимальную высоту — 1 метр. Пилоты прыгнули купаться, оставили одного бортмеханика. Сказали: «Мы ненадолго». Вертолет может и сам висеть. В общем, они прыгнули в воду, бортмеханик не выдержал, тоже прыгнул. А топливо в вертолете израсходовалось, вертолет стал легче и улетел. Но никто не может сказать, правда это или нет.

Как с лётной практикой, пока получается бегать в биатлоне? С практикой очень тяжело, пока у меня есть ещё время побегать. Я считаю, что можно сделать так, что практику можно будет весной закрыть. При желании — можно все», — сказал Малиновский.

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