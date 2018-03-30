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Якуценя вернулся в состав «Трактора», ворота будет защищать Францоуз
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Якуценя вернулся в состав «Трактора», ворота будет защищать Францоуз 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Трактор» назвал состав на первый матч серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом». Встреча состоится в Казани, начало — в 19:00 мск. В состав команды вернулся Максим Якуценя, пропустивший седьмой матч серии с «Салаватом Юлаевым». Он занял место Данилы Губарева в третьем звене. В воротах сыграет Павел Францоуз.
Францоуз (Демченко); Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге; А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский; Климонтов — Бородкин, Якуценя — Рыбаков — Кокуёв; Исаев, Шолохов, Кручинин — Шаров — Кравцов.
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