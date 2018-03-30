Юмористический кружок запланировали открыть в Щербинке

Фото: официальная страница Открытой лиги КВН в Серпухове в социальных сетях

Команда Клуба веселых и находчивых «Улица Театральная» городского округа Щербинка 27 марта выступила на сцене Открытой лиги КВН в городе Чехов. Об этом сообщила руководитель коллектива Светлана Казачок.

Примечательно, что на сегодняшний день в команде всего лишь один человек — Мария Лебедева , студентка Российского экономического университета имени Георгия Плеханова.

— Предположительно осенью мы планируем открыть школу КВН при Дворце культуры городского округа Щербинка. Будем набирать людей, чтобы пополнить наш коллектив. Пока Мария Лебедева выступает одна, но неплохо справляется, — рассказала Светлана Казачок.

Напомним, что 31 марта команда «Улица Театральная» выступит в Открытой лиге КВН города Серпухов.