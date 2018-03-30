Завершилась региональная олимпиада «Эрудиты Балтики»

Девятиклассник «Школы для одарённых детей» стал абсолютным победителем региональной олимпиады «Эрудиты Балтики». Это одно из самых сложных испытаний для школьников. Проверка знаний сразу по 6-и предметам. В их числе и физика с математикой, и биология. Были вопросы и об атомной энергетике.

Шоу с участием смешного профессора вызвало у ребят массу позитивных эмоций. Опыты с жидким азотом не только зрелищны, но и познавательны.

В актовом зале лицея одаренные дети со всей области. Два дня интеллектуальных соревнований. Тридцать вопросов в олимпиаде были и от Балтийской АЭС. Они заставляют задуматься даже педагогов.

Александр Кошкин из Знаменска в олимпиаде участвует впервые. На сцену поднимался три раза. Он показал лучшие результаты в трёх номинациях и стал абсолютным победителем среди 6-х и 7-х классов.

Александр Кошкин, ученик 7 класса Знаменской школы, победитель олимпиады «Эрудиты Балтики»:

— Я в шоке! Конечно, первый раз участвую и такой результат.

Девятиклассник лицея ШИЛИ Дмитрий Скороходов щёлкает задачки по математике и физике как орешки. Участвует почти во всех олимпиадах, которые проходят в регионе. Он набрал больше всего баллов, поэтому стал абсолютным победителем «Эрудиты Балтики». От Балтийской АЭС для него специальный приз. А от правительства губернаторская стипендия.

Ольга Сидоренкова, заместитель директора ШИЛИ:

— В этой олимпиаде меня порадовали дети, очень толковые, знающие, любознательные, дети, которые хотят много знать, отвечать и очень понравилось мне сотрудничать с балтийской АЭС.

Олимпиада превратилась в настоящий праздник благодаря поддержке Балтийской АЭС. И это тоже своего рода мотивация для детей. Это и шоу, и подарки, и яркие эмоции. Детям было интересно, они понимают, что их знания ценят. А значит, в следующем году умники и умницы снова стану участниками олимпиады, чтобы вновь подняться на сцену за кубком победителя.