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Завершилась региональная олимпиада «Эрудиты Балтики»
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Завершилась региональная олимпиада «Эрудиты Балтики» 

Вести Калининград 59 минут назад
Фото: Вести Калининград
Девятиклассник «Школы для одарённых детей» стал абсолютным победителем региональной олимпиады «Эрудиты Балтики». Это одно из самых сложных испытаний для школьников. Проверка знаний сразу по 6-и предметам. В их числе и физика с математикой, и биология. Были вопросы и об атомной энергетике.
Шоу с участием смешного профессора вызвало у ребят массу позитивных эмоций. Опыты с жидким азотом не только зрелищны, но и познавательны.
В актовом зале лицея одаренные дети со всей области. Два дня интеллектуальных соревнований. Тридцать вопросов в олимпиаде были и от Балтийской АЭС. Они заставляют задуматься даже педагогов.
Александр Кошкин из Знаменска в олимпиаде участвует впервые. На сцену поднимался три раза. Он показал лучшие результаты в трёх номинациях и стал абсолютным победителем среди 6-х и 7-х классов.
Александр Кошкин, ученик 7 класса Знаменской школы, победитель олимпиады «Эрудиты Балтики»:
— Я в шоке! Конечно, первый раз участвую и такой результат.
Девятиклассник лицея ШИЛИ Дмитрий Скороходов щёлкает задачки по математике и физике как орешки. Участвует почти во всех олимпиадах, которые проходят в регионе. Он набрал больше всего баллов, поэтому стал абсолютным победителем «Эрудиты Балтики». От Балтийской АЭС для него специальный приз. А от правительства губернаторская стипендия.
Ольга Сидоренкова, заместитель директора ШИЛИ:
— В этой олимпиаде меня порадовали дети, очень толковые, знающие, любознательные, дети, которые хотят много знать, отвечать и очень понравилось мне сотрудничать с балтийской АЭС.
Олимпиада превратилась в настоящий праздник благодаря поддержке Балтийской АЭС. И это тоже своего рода мотивация для детей. Это и шоу, и подарки, и яркие эмоции. Детям было интересно, они понимают, что их знания ценят. А значит, в следующем году умники и умницы снова стану участниками олимпиады, чтобы вновь подняться на сцену за кубком победителя.
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