На «ВЭБ Арене» прошёл первый «Звёздный тур»

ПФК ЦСКА запустил новый вид экскурсий по своему домашнему стадиону — «Звёздный тур». Проводить экскурсии по стадиону вместе с экскурсоводом будут известные спортсмены, а также знаменитые болельщики футбольной команды.

Помимо знакомства со стадионом можно будет задать интересующие вопросы не только экскурсоводу, но и звёздному гостю, а также сфотографироваться с ним на память об этом дне и получить автограф.