На «ВЭБ Арене» прошёл первый «Звёздный тур» 

ПФК ЦСКА запустил новый вид экскурсий по своему домашнему стадиону — «Звёздный тур». Проводить экскурсии по стадиону вместе с экскурсоводом будут известные спортсмены, а также знаменитые болельщики футбольной команды.
Помимо знакомства со стадионом можно будет задать интересующие вопросы не только экскурсоводу, но и звёздному гостю, а также сфотографироваться с ним на память об этом дне и получить автограф.
Участником первого такого тура стал полузащитник Астемир Гордюшенко, который первым забил гол на «ВЭБ Арене», поразив ворота московского «Торпедо» в товарищеском матче. Во время экскурсии футболист ответил на различные вопросы о раздевалке, футбольном поле, поддержке болельщиков и о многом другом, а также сфотографировался со всеми гостями и раздал автографы. (то)