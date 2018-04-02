Прогнозы на третьи матчи серий финалов конференций плей-офф КХЛ

Чего ждать от третьих матчей серий плей-офф КХЛ.

ЦСКА — СКА Даже после проигранной первой очной встречи СКА считается фаворитом серии.

Безусловно, гости обладают более длинной «скамейкой», безболезненно могут ротировать состав и оставят больше сил на концовку противостояния, если сильнейшего придётся выявлять в шести или семи матчах. Однако если бы победитель определялся только стоимостью игроков, то клубу с берегов Невы можно было бы вручить кубок Гагарина ещё перед стартом сезона. ЦСКА дал бой в первом поединке, находясь без двух ключевых форвардов. Во втором поединке СКА не имел права проиграть вновь, поэтому победа была прогнозируемой.

Можно идти по тому же пути и от матча к матчу говорить о мастерстве петербуржцев. Но поединки в Санкт-Петербурге показали, что москвичи способны затянуть эту серию и в итоге вырвать её. Весомой разницы в классе нет, вполне вероятно, что командам понадобится семь игр.

Столичным «армейцам» удаётся стойко выдерживать меньшинство: из шести попыток СКА воспользовался одним шансом. Правда, у ЦСКА с реализацией численного преимущества проблем не меньше, поэтому возвращение Сергея Шумакова в строй может стать отличным подспорьем как для игры в равных составах, так и в формате 5 на 4. Возникают сомнения, сможет ли ЦСКА провести всю серию на одном уровне. Но на третий матч сил у дружины Игоря Никитина ещё предостаточно. Поэтому держать высокие скорости, как в первом противостоянии, москвичи смогут. И сегодня хозяева не дадут сопернику безраздельно владеть инициативой. Думаю, что ЦСКА провёл работу над ошибками, и те индивидуальные огрехи, что были допущены во второй игре, не повторятся.

Скорее всего, преимущество одной команды окажется минимальным, как и в стартовой встрече. И вновь победу одержит ЦСКА, но в менее результативном матче. Прогноз: победа ЦСКА.

«Трактор» — «Ак Барс»

Команды и во втором поединке продолжили играть на нервах своих болельщиков. И снова победил «Ак Барс», обеспечив себе неплохой задел перед выездными встречами. Но нельзя сказать, что «Трактор» выглядит настолько плохо, что казанцам гарантирован лёгкий проход в финал.

Челябинцы дважды не смогли равномерно распределить силы на все 60 минут. В первом матче они провалили третий период. Во второй встрече команда может гордиться только стартовым игровым отрезком. Пока клуб слабо держит удар. Ещё в прошлом раунде «Салават» наглядно показал, что «трактористы» уязвимы на коротких временных дистанциях, потому могут отдать матч, в котором ведут 2:0 после двух периодов. Эта проблема ещё ярче высветилась в финале конференции. А вчера сказались и удаления. Дважды казанцы использовали штрафы оппонента. Отыгрываться в поединках с «Ак Барсом» непросто.

Но это вовсе не означает, что четыре встречи подряд пройдут по схожему сценарию. «Трактор» лишь раз проиграл на своём льду в этом плей-офф. Челябинцы способны прибавить по ходу серии. Тренерский штаб хозяев попросит хоккеистов играть аккуратнее, чтобы избегать неоправданных удалений и не находиться пять минут кряду в меньшинстве. Важно, что ударная тройка набрала ход: Йюнге забросил уже две шайбы в этой серии. Кручинин, Шаров и Кравцов должны подхватить начинания легионеров. «Медведям» проигрывать нельзя, поскольку 0-3 в серии против «Ак Барса» — это приговор. В Челябинске это понимают, команда оставит все силы на льду. Усилий хозяев хватит, чтобы нивелировать разницу в исполнительском классе и одержать дома одну победу. Предположим, что увидим её в третьем матче серии. Прогноз: победа «Трактора».