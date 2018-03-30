Денис Глушаков: Приятно получить премию «Серебряная лань»

«Спартак» и Семин получили «Серебряную лань» по итогам 2017 года

«Серебряная лань» — очередной трофей! Особенно приятно, что вручают его по решению журналистов, которые не один день троллили меня за переход в «Спартак» и отсутствие трофеев. Что ж, ничего страшного, ведь теперь «Лань» наша! Шутки шутками, рад за «Спартак», который представители СМИ признали лучшей командой года.

Я с большим уважением отношусь к профессии журналиста и считаю ее одной из самых сложных. Спасибо вам, глубокоуважаемые профессионалы! Вы выбрали правильную команду", — написал Глушаков в своем инстаграме.

«Серебряная лань» — очередной трофей! Особенно приятно, что вручают его по решению журналистов, которые не один день троллили меня за переход в «Спартак» и отсутствие трофеев. Что ж, ничего страшного, ведь теперь Лань наша! 😂💪🏼 Шутки шутками, рад за «Спартак», который представители СМИ признали лучшей командой года. Я с большим уважением отношусь к профессии Журналиста и считаю ее одной из самых сложных. Спасибо Вам, глубоко-уважаемые профессионалы! Вы выбрали правильную команду! 😉🔴⚪️#спартак #москва #россия #лучшая #команда#серебрянаялань #repost #глушаков #трофей #титул 🤫😁

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

30 Мар 2018 в 8:53 PDT