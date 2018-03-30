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Денис Глушаков: Приятно получить премию «Серебряная лань»
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Денис Глушаков: Приятно получить премию «Серебряная лань» 

Советский спорт 12 минут назад
«Спартак» и Семин получили «Серебряную лань» по итогам 2017 года
«Серебряная лань» — очередной трофей! Особенно приятно, что вручают его по решению журналистов, которые не один день троллили меня за переход в «Спартак» и отсутствие трофеев. Что ж, ничего страшного, ведь теперь «Лань» наша! Шутки шутками, рад за «Спартак», который представители СМИ признали лучшей командой года.
Я с большим уважением отношусь к профессии журналиста и считаю ее одной из самых сложных. Спасибо вам, глубокоуважаемые профессионалы! Вы выбрали правильную команду", — написал Глушаков в своем инстаграме.
«Серебряная лань» — очередной трофей! Особенно приятно, что вручают его по решению журналистов, которые не один день троллили меня за переход в «Спартак» и отсутствие трофеев. Что ж, ничего страшного, ведь теперь Лань наша! 😂💪🏼 Шутки шутками, рад за «Спартак», который представители СМИ признали лучшей командой года. Я с большим уважением отношусь к профессии Журналиста и считаю ее одной из самых сложных. Спасибо Вам, глубоко-уважаемые профессионалы! Вы выбрали правильную команду! 😉🔴⚪️#спартак #москва #россия #лучшая #команда#серебрянаялань #repost #глушаков #трофей #титул 🤫😁
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
30 Мар 2018 в 8:53 PDT
Советский спорт: последние новости
"Тосно" погасил перед командой долги по зарплате за январь Сергей Овчинников: Денисов? Я был обязан уважать решение тренера в 2002, мы должны уважать его и сейчас Игорь Малиновский: Сейчас все уедут на моря, а у меня учеба и тренировки
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