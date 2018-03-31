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Глушаков: приятно получить «Серебряную лань» по решению тех, кто меня троллил
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Глушаков: приятно получить «Серебряную лань» по решению тех, кто меня троллил 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал вручение команде премию Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) «Серебряная лань» как лучшей команде 2017 года.
«Серебряная лань» — очередной трофей! Особенно приятно, что вручают его по решению журналистов, которые не один день троллили меня за переход в «Спартак» и отсутствие трофеев. Что ж, ничего страшного, ведь теперь «Лань» наша!
Шутки шутками, рад за «Спартак», который представители СМИ признали лучшей командой года. Я с большим уважением отношусь к профессии журналиста и считаю ее одной из самых сложных. Спасибо вам, глубоко-уважаемые профессионалы! Вы выбрали правильную команду!» — написал Глушаков в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дениса Глушакова.
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