Глушаков: приятно получить «Серебряную лань» по решению тех, кто меня троллил 

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал вручение команде премию Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) «Серебряная лань» как лучшей команде 2017 года.
«Серебряная лань» — очередной трофей! Особенно приятно, что вручают его по решению журналистов, которые не один день троллили меня за переход в «Спартак» и отсутствие трофеев. Что ж, ничего страшного, ведь теперь «Лань» наша!
Шутки шутками, рад за «Спартак», который представители СМИ признали лучшей командой года. Я с большим уважением отношусь к профессии журналиста и считаю ее одной из самых сложных. Спасибо вам, глубоко-уважаемые профессионалы! Вы выбрали правильную команду!» — написал Глушаков в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дениса Глушакова.